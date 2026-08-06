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Мохамед Салах подписал контракт с «Трабзонспором»

Мохамед Салах подписал контракт с «Трабзонспором»
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Турецкий «Трабзонспор» в социальной сети Х объявил о подписании контракта с египетским нападающим Мохамедом Салахом.

«Достигнуто двухлетнее соглашение с профессиональным футболистом Мохамедом Салахом», — написано в сообщении.

Предыдущим клубом 34-летнего Мохамеда Салаха был английский «Ливерпуль», который он покинул этим летом. В составе «Ливерпуля» Салах стал двукратным чемпионом Англии (сезон-2019/2020, сезон-2024/2025), победителем Лиги чемпионов (сезон-2018/2019) и клубного чемпионата мира (2019), а также обладателем Кубка страны (сезон-2021/2022), Кубка английской лиги (сезон-2021/2022, сезон-2023/2024), Суперкубка Англии (2022) и Суперкубка УЕФА (2019).

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