Тернавский: мне обидно, что Тетрадзе работает в Первой лиге в «Уфе», а места в РПЛ нет

Бывший российский футболист Владислав Тернавский высказался о тренере «Уфы» Омари Тетрадзе. Тернавский работал вместе с Тетрадзе в «Тоболе» и «Енисее».

«Рад, что Тетрадзе хорошо начал этот сезон с «Уфой». Но мне обидно, что такой футболист, специалист работает в Первой лиге в «Уфе». Ему нет места в РПЛ или в тех командах Первой лиги, которые борются за выход. Не знаю, есть ли деньги в «Уфе» сейчас, но в том году их не было. Омари — профессионал своего дела, но уровень футболистов не соответствует.

Он рассказывал, как ему тренер «Ромы» объяснял, если у клуба есть деньги, лучше попросить у президента нового хорошего футболиста, чем одно и то же каждый день говорить посредственному футболисту. Так и тут», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.