У главного тренера сборной России Валерия Карпина и его жены Дарьи родился сын. Об этом сообщила пресс-служба сборной России в телеграм-канале.

«У Валерия Карпина родился сын. Поздравляем главного тренера сборной и его супругу Дарью, желаем здоровья маме и ребёнку!» — написано в сообщении.

Отметим, у 57-летнего Валерия Карпина пять дочерей. Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Ранее он работал в московском «Динамо», «Ростове» (в качестве совмещения постов с национальной командой), а также в армавирском «Торпедо», испанской «Мальорке» и московском «Спартаке», с которым дважды стал серебряным призёром чемпионата России (2009, сезон-2011/2012).