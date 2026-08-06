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Мирлинд Даку объяснил выбор игрового номера в «Спартаке»

Мирлинд Даку объяснил выбор игрового номера в «Спартаке»
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Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку объяснил, почему взял 19-й игровой номер в московском клубе. Албанец присоединился к красно-белым из казанского «Рубина» сегодня, 6 августа. Форвард заключил со «Спартаком» трёхлетний контракт.

— Почему ты выбрал 19-й номер?
— Это был мой первый номер во взрослом футболе. Девятка в той команде была занята. Мне хотелось, чтобы в номере была цифра девять, поэтому взял 19-й. И он стал для меня счастливым. Был рад, когда узнал, что в «Спартаке» он свободен, — приводит слова Даку официальный сайт красно-белых.

В составе «Рубина» 28-летний форвард принял участие в 93 матчах во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и 13 результативными передачами.

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