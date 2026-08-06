«Я предупреждал заранее». Каннаваро — о проблемах сборной Узбекистана на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро высказался о проблемах национальной команды на чемпионате мира — 2026. Узбекистанская сборная провела три матча на групповом этапе, потерпев три поражения — от Португалии (0:5), Колумбии (1:3) и ДР Конго (1:3).

«Если вернуться на восемь-девять месяцев назад, я уже тогда говорил о существующих проблемах и уровне наших футболистов. В центре наших разговоров всегда была интенсивность игры — мы постоянно подчёркивали, что игрокам необходимо действовать на более высоких скоростях. Я понимал, что на чемпионате мира темп будет запредельным. Возможно, многие считали, что на мундиале у нас не возникнет трудностей, но я предупреждал об этом заранее», — приводит слова Каннаваро UzDaily.