15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я предупреждал заранее». Каннаваро — о проблемах сборной Узбекистана на ЧМ-2026

«Я предупреждал заранее». Каннаваро — о проблемах сборной Узбекистана на ЧМ-2026
Комментарии

Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро высказался о проблемах национальной команды на чемпионате мира — 2026. Узбекистанская сборная провела три матча на групповом этапе, потерпев три поражения — от Португалии (0:5), Колумбии (1:3) и ДР Конго (1:3).

«Если вернуться на восемь-девять месяцев назад, я уже тогда говорил о существующих проблемах и уровне наших футболистов. В центре наших разговоров всегда была интенсивность игры — мы постоянно подчёркивали, что игрокам необходимо действовать на более высоких скоростях. Я понимал, что на чемпионате мира темп будет запредельным. Возможно, многие считали, что на мундиале у нас не возникнет трудностей, но я предупреждал об этом заранее», — приводит слова Каннаваро UzDaily.

Материалы по теме
«Предупреждаю в последний раз». Александр Бубнов обратился к Валентину Пальцеву
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android