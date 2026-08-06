15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Угальде ответил, переживает ли за игровое время на фоне перехода Даку в «Спартак»

Угальде ответил, переживает ли за игровое время на фоне перехода Даку в «Спартак»
Комментарии

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде ответил, переживает ли за игровое время на фоне перехода форварда Мирлинда Даку в московский клуб. О трансфере албанского нападающего красно-белые объявили сегодня, 6 августа. Ранее футболист выступал за казанский «Рубин».

«Я чувствую себя хорошо, конкуренция — это часть футбола. «Спартак» — великий клуб, естественно, сюда будут приходить игроки высокого уровня. Это нормально», — сказал Угальде в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Спартак» после двух туров нового сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, набрав шесть очков, занимает второе место в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Предупреждаю в последний раз». Александр Бубнов обратился к Валентину Пальцеву
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android