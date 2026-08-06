Угальде ответил, переживает ли за игровое время на фоне перехода Даку в «Спартак»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде ответил, переживает ли за игровое время на фоне перехода форварда Мирлинда Даку в московский клуб. О трансфере албанского нападающего красно-белые объявили сегодня, 6 августа. Ранее футболист выступал за казанский «Рубин».

«Я чувствую себя хорошо, конкуренция — это часть футбола. «Спартак» — великий клуб, естественно, сюда будут приходить игроки высокого уровня. Это нормально», — сказал Угальде в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Спартак» после двух туров нового сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, набрав шесть очков, занимает второе место в турнирной таблице.