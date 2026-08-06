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Ленини ответил, на что могла бы претендовать сборная России на чемпионате мира — 2026

Ленини ответил, на что могла бы претендовать сборная России на чемпионате мира — 2026
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Полузащитник «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини высказался о возможных перспективах национальной команды России на чемпионате мира 2026 года.

— Если бы Россия участвовала на ЧМ-2026, на что бы она претендовала?
— Могу сказать, что они однозначно прошли бы далеко. Сейчас футбол во всём мире не так сильно отличается, нет какой-то огромной разницы в плане качества. У каждого игрока есть и ментальность, и желание побеждать.

Мне кажется, что сборная России — сильная команда. Надеюсь, что рано или поздно они снова будут принимать участие и состязаться на международном уровне, — сказал Ленини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

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