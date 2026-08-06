Мирлинд Даку обратился к болельщикам «Спартака»

Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку обратился к болельщикам московского клуба. О переходе албанца красно-белые объявили сегодня, 6 августа. Ранее Даку играл за «Рубин».

— Москва заметно больше Казани. Чего ждёшь от жизни в столице?

— Когда разговариваю с людьми, друзьями, никогда не бывавшими в Москве, то говорю, что нигде такого не встречал. Прекрасный город.

— Что скажешь спартаковским болельщикам?

— Хочу попросить не судить меня по тому, каким я был в «Рубине». Понимаю, что мог выглядеть очень высокомерным, агрессивным. Поверьте, с первой минуты в «Спартаке» я буду отдавать все силы для того, чтобы вы были счастливы, вместе с командой радовались победам и ни о чём больше не переживали, — приводит слова Даку официальный сайт красно-белых.