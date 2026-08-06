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Игрок «Спартака» Саусь: мне есть ещё над чем работать, пока нет игрового тонуса

Игрок «Спартака» Саусь: мне есть ещё над чем работать, пока нет игрового тонуса
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Футболист «Спартака» Владислав Саусь заявил, что ему не хватает игрового тонуса. Накануне, 5 августа, красно-белые разгромили «Оренбург» (5:1) в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Саусь провёл на поле всю игру.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Солари – 26'     2:0 Угальде – 33'     3:0 Угальде – 52'     4:0 Умяров – 79'     4:1 Голыбин – 81'     5:1 Полех – 84'    

«Очень приятно крупно побеждать. Мне есть ещё над чем работать. Нет пока что полноценного игрового тонуса. Надеюсь, что от игры к игре буду добавлять и приду в ту форму, в которой был раньше», — сказал Саусь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Саусь присоединился к «Спартаку» в январе этого года. Прежде универсальный футболист выступал за «Балтику».

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