Игрок «Спартака» Саусь: мне есть ещё над чем работать, пока нет игрового тонуса

Футболист «Спартака» Владислав Саусь заявил, что ему не хватает игрового тонуса. Накануне, 5 августа, красно-белые разгромили «Оренбург» (5:1) в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Саусь провёл на поле всю игру.

«Очень приятно крупно побеждать. Мне есть ещё над чем работать. Нет пока что полноценного игрового тонуса. Надеюсь, что от игры к игре буду добавлять и приду в ту форму, в которой был раньше», — сказал Саусь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Саусь присоединился к «Спартаку» в январе этого года. Прежде универсальный футболист выступал за «Балтику».