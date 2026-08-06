Отец Даку выразил уверенность, что со «Спартаком» Мирлинд станет чемпионом России

Фехми Даку, отец новичка «Спартака» Мирлинда Даку, отреагировал на переход сына в московский клуб. Сегодня, 6 августа, албанский нападающий подписал трёхлетний контракт с красно-белыми. Ранее форвард выступал за казанский «Рубин». По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ.

«Желаю Мирлинду всего самого лучшего! Надеюсь, он забьёт как можно много голов. Уверен, что со «Спартаком» сын станет чемпионом России!» — приводит слова Даку-старшего Sport24.

В составе «Рубина» 28-летний форвард принял участие в 93 матчах во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и 13 результативными передачами.