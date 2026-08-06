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Наиль Умяров — об арбитре Заике: хочется, чтобы молодые судьи развивались и радовали

Наиль Умяров — об арбитре Заике: хочется, чтобы молодые судьи развивались и радовали
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о работе 24-летнего арбитра Матвея Заики после матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (5:1).

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Солари – 26'     2:0 Угальде – 33'     3:0 Угальде – 52'     4:0 Умяров – 79'     4:1 Голыбин – 81'     5:1 Полех – 84'    

— Как тебе работа арбитра Заики? Многие футболисты на поле были старше, чем он.
— На самом деле, не хочется привязываться к возрасту. Хочется говорить о качестве. Думаю, что он провёл достаточно хорошую игру. Каких-то больших проблем не было. Хочется, чтобы такие судьи развивались и радовали нас как можно чаще.

— Общение с ним было какое-то?
— Единственное общение было в конце игры, когда игрок «Оренбурга» зашёл в поле сразу же, как только вышел за него, перехватил мяч. Мне показалось, что по правилам он должен был провести минуту за полем. Но мне арбитр объяснил, что к нему не приходил доктор, не оказывал помощь. Поэтому ему можно было зайти быстро. Каких-то глобальных споров и вопросов у нас не было, — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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