Наиль Умяров — об арбитре Заике: хочется, чтобы молодые судьи развивались и радовали

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о работе 24-летнего арбитра Матвея Заики после матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (5:1).

— Как тебе работа арбитра Заики? Многие футболисты на поле были старше, чем он.

— На самом деле, не хочется привязываться к возрасту. Хочется говорить о качестве. Думаю, что он провёл достаточно хорошую игру. Каких-то больших проблем не было. Хочется, чтобы такие судьи развивались и радовали нас как можно чаще.

— Общение с ним было какое-то?

— Единственное общение было в конце игры, когда игрок «Оренбурга» зашёл в поле сразу же, как только вышел за него, перехватил мяч. Мне показалось, что по правилам он должен был провести минуту за полем. Но мне арбитр объяснил, что к нему не приходил доктор, не оказывал помощь. Поэтому ему можно было зайти быстро. Каких-то глобальных споров и вопросов у нас не было, — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.