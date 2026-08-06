РФС запускает системную индексацию вознаграждений судей до 2030 года

Российский футбольный союз утвердил фиксированный график роста выплат на ближайшие четыре сезона арбитров, помощников судей и инспекторов Лиги Pari и LEON Второй лиги «Дивизион А», а также вводит новую модель организационно-логистического сопровождения судейских бригад. Об этом сообщается на сайте РФС.

Отмечается, что ключевой особенностью новой системы является то, что такой график делает повышение постоянным механизмом, а не единовременной мерой, как это было ранее. Ежемесячное вознаграждение судей и помощников судей в Первой лиге вырастет с 13 300 рублей в сезоне-2025/2026 до 30 957 рублей к сезону 2029/2030, во Второй лиге – с 7 000 до 17 151 рубля. Базовое вознаграждение судьи за матч в Первой лиге увеличится с 56 000 до 110 514 рублей, во Второй лиге – с 42 000 до 72 918 рублей.

«Уже на уровне Первой лиги гонорары судей становятся достаточно серьёзными. Есть и бонусная составляющая, и всё это подразумевает, что судейство является основной работой, которая может обеспечивать довольно высокий доход. Суммарный годовой доход хорошего арбитра Первой лиги сможет составить 3,5-4 млн рублей, или порядка 300 тыс. в месяц», — заявил председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.