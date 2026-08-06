«Реал» объявил о трансфере Яна Диоманде

Мадридский «Реал» объявил о трансфере нападающего Яна Диоманде из немецкого «РБ Лейпциг». Контракт футболиста рассчитан до 2033 года. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Фото: «Реал» Мадрид

Ранее в СМИ сообщалось, что сумма трансфера Диоманде составит € 125 млн. С учётом реально достижимых бонусов выплата увеличится до € 135 млн, а при выполнении особо сложных условий — до € 140 млн.

Диоманде выступал за «Лейпциг» с 2025 года. В сезоне-2025/2026 он принял участие в 36 матчах, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 90 млн. На минувшем ЧМ ивуариец провёл четыре встречи и сделал один ассист.