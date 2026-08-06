15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» объявил о трансфере Яна Диоманде

«Реал» объявил о трансфере Яна Диоманде
Комментарии

Мадридский «Реал» объявил о трансфере нападающего Яна Диоманде из немецкого «РБ Лейпциг». Контракт футболиста рассчитан до 2033 года. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Фото: «Реал» Мадрид

Ранее в СМИ сообщалось, что сумма трансфера Диоманде составит € 125 млн. С учётом реально достижимых бонусов выплата увеличится до € 135 млн, а при выполнении особо сложных условий — до € 140 млн.

Диоманде выступал за «Лейпциг» с 2025 года. В сезоне-2025/2026 он принял участие в 36 матчах, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 90 млн. На минувшем ЧМ ивуариец провёл четыре встречи и сделал один ассист.

Материалы по теме
Срыв перехода в ЦСКА, предложение Гарсии, гонка «Барсы» и «Реала». Трансферы и слухи дня
Срыв перехода в ЦСКА, предложение Гарсии, гонка «Барсы» и «Реала». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android