«Спасибо за всё». Ян Диоманде попрощался с «РБ Лейпциг» перед переходом в «Реал»

Вингер Ян Диоманде покинул «РБ Лейпциг» и продолжит карьеру в мадридском «Реале». В своём обращении футболист поделился эмоциями от перехода, искренне поблагодарил немецкий клуб, руководство и болельщиков за поддержку и доверие.

«Я невероятно благодарен «РБ Лейпциг». Клуб и его руководство поверили в меня год назад, хотя на тот момент я провёл лишь несколько матчей на профессиональном уровне. Они оказали мне доверие и дали шанс проявить себя на самом высоком уровне.

Мне удалось закрепиться в одной из лучших лиг Европы, заслужить место в сборной Кот‑д’Ивуара и представлять свою страну на крупнейшей арене — на чемпионате мира по футболу под эгидой ФИФА. Без «РБ Лейпциг» всё это было бы невозможно, и за это я всегда буду благодарен.

Переход в «Реал» — воплощение детской мечты. Тем более я благодарен руководству «РБ Лейпциг» за то, что они позволили мне осуществить этот переход, несмотря на действующий контракт.

Болельщикам: спасибо за вашу невероятную поддержку с самого начала. Ваша страсть, вера в меня и поддержка значили для меня больше, чем могут выразить слова. Я всегда буду благодарен вам за ту любовь, которую вы мне дарили.

Сегодня начинается новая глава. Прощаться всегда нелегко, но я с радостью смотрю в будущее и всегда буду с большой гордостью вспоминать время, проведённое в Лейпциге. Этот клуб навсегда займёт особое место в моём сердце, и я буду внимательно следить за развитием «РБ». Кто знает — возможно, мы скоро снова встретимся в Лиге чемпионов. Спасибо за всё», — приводит слова Диоманде сайт немецкого клуба.