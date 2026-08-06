Алонсо — о возвращении Мудрика: очень рад за него, эмоциональный момент для всех в «Челси»

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо высказался о возвращении вингера Михаила Мудрика в команду. 25-летний игрок вышел на поле в товарищеском матче с «Ювентусом» в Гонконге (0:1). Украинец заменил Николаса Джексона на 82-й минуте. Мудрик не играл за «Челси» с декабря 2024 года из-за отстранения за нарушение антидопинговых правил. На прошлой неделе он получил разрешение вернуться к соревнованиям

– Насколько вы довольны, что Михаил Мудрик вернулся и сыграл несколько минут?

– Конечно, я очень рад за него. Увидеть его возвращение было эмоциональным моментом для всех в клубе. Перед матчем я сказал ему, что планирую, что он сыграет 10-15 минут. Конечно, он был воодушевлён. То, что он вернулся на поле после такого долгого отсутствия — отличное чувство, как для него, так и для всех остальных, – приводит слова Алонсо beIN SPORTS в социальной сети Х.