«Условия не выполнены». В УЕФА заявили, что бойкот соревнований ФИФА остаётся в силе

Представители УЕФА заявили, что условия для отмены бойкота чемпионата мира не выполнены, а доверие к президенту ФИФА Джанни Инфантино по-прежнему отсутствует, несмотря на его извинения и отзыв плана продажи прав на чемпионат мира. Руководящий орган европейского футбола выразил сомнение в достоверности совместного заявления ФИФА, выпущенного после экстренных переговоров в Марокко, где члены правления самопровозглашённо заявили о «полной поддержке» президента организации.

В связи с бойкотом под вопросом остаётся участие европейских команд в следующем турнире ФИФА — чемпионате мира среди женских команд до 20 лет в Польше.

«Ассоциации — члены УЕФА чётко обозначили условия, при которых возможно прекращение бойкота соревнований ФИФА.

Во‑первых, необходимо было отозвать предложения о продаже прав на проведение крупнейших турниров. Во‑вторых, должны быть даны гарантии того, что подобные попытки исказить суть игры больше никогда не будут предприниматься.

Эти условия не выполнены. Кроме того, в своём заявлении в субботу УЕФА предельно ясно дала понять, что утратила доверие к президентству Джанни Инфантино. Эта позиция остаётся неизменной.

Заявление, сделанное накануне о том, что некоторые сотрудники президента ФИФА (чья карьера зависит от его благосклонности) согласны с ним, ничего не меняет», — говорится в заявлении УЕФА, текст которого приводит Sky News.