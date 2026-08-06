Полузащитник «Манчестер Сити» Родри выразил предпочтение перейти в «Барселону» вместо «Реала». Об этом известно как в Манчестере, так и в «Реале», где осведомлены о позиции футболиста, сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети.

«Барселона» проявляет интерес к игроку уже долгое время, а после травмы полузащитника Френки де Йонга этот интерес только усилился. В клубе считают, что Родри идеально впишется в систему тренера Ханс-Дитера Флика. Сам футболист уверен, что сможет раскрыться в стиле игры каталонского клуба.

Теперь «Барселоне» необходимо найти финансовые ресурсы для осуществления трансфера. Предложения в размере € 60-70 млн могут оказаться достаточными для удовлетворения требований «Манчестер Сити». Также сообщалось о том, что Флик провёл телефонный разговор с Родри, во время которого представил стратегию развития клуба и обозначил перспективы сотрудничества. На фоне отсутствия прогресса в переговорах с «Реалом» Родри стал рассматривать вариант перехода в «Барселону» как более реалистичный.

Дополнительным фактором стали контакты с действующими игроками «Барселоны», включая Ламина Ямаля. В ходе общения они рассказали Родри о внутренней атмосфере в команде и особенностях адаптации в структуре клуба. Это также повлияло на решение футболиста.