Трансфер Диоманде — самый дорогой в истории «Реала»

Трансфер нападающего Яна Диоманде из немецкого «РБ Лейпциг» в мадридский «Реал» стал самым дорогим переходом в истории испанского клуба. Как сообщают СМИ, «сливочные» заплатили за ивуарийца € 140 млн, из которых € 15 млн — бонусы.

Диоманде обошёлся для «Реала» дороже, чем Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» (€ 94 млн), Гарет Бэйл из «Тоттенхэма» (€ 101 млн), Эден Азар из «Челси» (€ 120 млн) и Джуд Беллингем из «Боруссии» Дортмунд (€ 134 млн).

Диоманде выступал за «Лейпциг» с 2025 года. В сезоне-2025/2026 он принял участие в 36 матчах, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 90 млн. На минувшем ЧМ ивуариец провёл четыре встречи и сделал один ассист.