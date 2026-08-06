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Аргентина учредила День национальных футбольных команд в честь победы над Англией на ЧМ

Аргентина учредила День национальных футбольных команд в честь победы над Англией на ЧМ
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Ассоциация футбола Аргентины учредила 15 июля как День национальных футбольных команд, сообщается на сайте AFA. В этот день аргентинская сборная одержала победу над командой Англии (2:1) в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

«Дата была выбрана в ознаменование исторической победы Аргентины над Англией в полуфинале чемпионата мира. Команда Лионеля Скалони проигрывала англичанам с разницей в один гол, но благодаря голам Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса они переломили ход игры, вызвав бурные празднования по всей стране.

Но эта дань уважения присуждается не только за это достижение основной сборной. Конечно, признание распространяется и на все национальные команды: юношеские, мужские и женские, по футзалу и пляжному футболу, которые ежедневно тренируются в комплексе имени Лионеля Месси с надеждой, радостью и ответственностью представлять Аргентину», — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее ФИФА начала дисциплинарное разбирательство в отношении AFA за то, что игроки праздновали победу с баннером, провозглашающим принадлежность Фолклендских островов Аргентине.

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