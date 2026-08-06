«Все желают Мирлинду только лучшего». В Косове отреагировали на переход Даку в «Спартак»

Спортивный журналист из Косова, генеральный директор Gazeta Olle Ромак Зекири поделился мнением о переходе нападающего Мирлинда Даку в московский «Спартак» из казанского «Рубина». Сегодня, 6 августа, красно-белые официально объявили о трансфере албанца.

«Даку — настоящий профессионал. Он был лучшим нападающим в РПЛ в последние годы, и я убеждён, что он забьёт много голов за «Спартак». Это огромный клуб, и, судя по тому, что мы видели, против его перехода выступила лишь небольшая группа болельщиков. Я уверен, что со временем он покорит их сердца.

В нашей стране переход Даку в «Спартак» был воспринят положительно, потому что все желают только лучшего одной из крупнейших футбольных звёзд Албании. Мы считаем, что никогда не следует смешивать спорт и политику.

Мы здесь следим за РПЛ, потому что на протяжении многих лет там выступали албанские футболисты: Бернард Бериша, Беким Балай, Одисе Роши. Сейчас там играют футболисты сборной Косова Велдин Ходжа и Дардан Шабанхаджай, а также албанец Назми Грипши», — сказал Зекири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.