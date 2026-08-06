Даку рассказал, кто из бывших игроков «Спартака» советовал ему перейти в московский клуб

Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку рассказал, кто из бывших футболистов красно-белых советовал ему перейти в московский клуб.

— В «Рубине» ты играл с Олегом Ивановым и Александром Зотовым — воспитанниками «Спартака».

— Да, мы часто общались на эту тему. Особенно Зотов любил вспоминать время в «Спартаке». И много раз повторял: «Если будешь менять клуб в России, то иди только в «Спартак». Потому что там ты узнаешь, что такое командная игра». Он написал мне буквально вчера, и я рассказал, что отправляюсь сюда на медосмотр и на подписание контракта, — приводит слова Даку официальный сайт красно-белых.

Воспитанник «Спартака» Александр Зотов выступал за красно-белых с 2008 по 2016 год. Также защитник играл за «Шинник», тульский «Арсенал», московское «Динамо», красноярский «Енисей» и казанский «Рубин». В 2026 году футболист объявил о завершении профессиональной карьеры.