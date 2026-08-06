«Реал» рассматривает полузащитника «Арсенала» в качестве альтернативы Родри — El Nacional

Мадридский «Реал» рассматривает полузащитника «Арсенала» и сборной Испании Мартина Субименди как главную альтернативу в случае, если клубу не удастся подписать Родри из «Манчестер Сити», сообщает El Nacional. Ранее сообщалось, что Родри предпочёл перейти в «Барселону» вместо «Реала».

По информации источника, будущее хавбека «канониров» стало неопределённым из-за ожидаемого прихода Бруно Гимарайнса из «Ньюкасл Юнайтед». В связи с этим Субименди стремится сменить клуб и просит своих агентов возобновить переговоры как с «Реалом», так и с «Барселоной».

Мартин Субименди перешёл в «Арсенал» в июле 2025 года. Сумма трансфера составила около € 65 млн. Контракт игрока с клубом действует до июня 2030 года. Стоимость полузащитника по версии Transfermarkt составляет € 75 млн. В составе сборной Испании он стал победителем чемпионата мира 2026 года, проходившего в США, Канаде и Мексике. В финальном матче турнира испанцы обыграли команду Аргентины в дополнительное время со счётом 1:0.