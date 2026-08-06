Попов: Даку — супертрансфер для «Спартака», но я бы хотел, чтобы он перешёл в ЦСКА

Бывший игрок казанского «Рубина» Александр Попов прокомментировал трансфер нападающего Мирлинда Даку в московский «Спартак». Сегодня, 6 августа, красно-белые официально объявили о переходе албанца.

«Спартаку» лишняя опция в лице одного из лучших нападающих РПЛ, конечно, поможет! Но я бы хотел, чтобы Даку перешёл в ЦСКА. Не знаю, почему армейцы поскупились. У них не хватает нападающих, а у «Спартака» их был перебор. Гарсию сейчас отправили в аренду. Возможно, это сыграет положительную роль.

Угальде сразу же стал снова забивать. Даку — супертрансфер для «Спартака». Заиграет или нет? Посмотрим. Он 100% топовый форвард для чемпионата России. Даку умеет всё: придержать мяч, побороться, протащить мяч, отдать пас на пустые ворота, а не просто бить куда попало. Человек как спортсмен и нападающий разносторонне развит», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.