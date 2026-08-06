«Надеюсь, вы достигнете больших высот». Даку обратился к игрокам и тренерам «Рубина»

Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку обратился к игрокам «Рубина» и тренерам казанской команды. Сегодня, 6 августа, «Рубин» объявил о переходе футболиста в московский клуб.

«Не знаю, что сказать. Ещё увидимся, желаю вам всего наилучшего, надеюсь, вы достигнете больших высот. Я буду всегда следить за «Рубином». Если вам потребуется помощь — вы знаете мой номер.

Спасибо большое, друзья (эти слова Даку сказал на русском. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Даку в видео на YouTube-канале «Рубина».

Форвард подписал контракт со «Спартаком», срок которого рассчитан на три года. Мирлинд будет выступать за красно-белых под 19-м игровым номером.

28-летний Даку перешёл в «Рубин» из хорватского «Осиека» в 2023 году. В составе казанского клуба нападающий провёл 93 матча, в которых забил 38 голов и отдал 13 голевых передач.