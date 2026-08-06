Мирлинд Даку ответил на вопрос о целях по голам на сезон после перехода в «Спартак»

Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку ответил на вопрос, сколько голов он хочет забить в нынешнем сезоне за московский клуб.

— А сколько хочешь забить за сезон? У тебя уже есть два мяча.

— Да, уже забил дважды. Но в интервью никогда не называю каких-то конкретных цифр. Просто хочу отличаться, а в конце выиграть чемпионат и Кубок. Клуб и его болельщики заслуживают трофеев. Готов отдавать ради этого всё, на что способен, — приводит слова Даку официальный сайт красно-белых.

Даку выступал за «Рубин» с лета 2023 года. За карьеру в казанском клубе 28-летний форвард принял участие в 93 матчах во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.