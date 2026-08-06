Безруков: Даку — нормальный тип! Проблем после кричалки на Евро в «Рубине» не было

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков высказался о переходе экс-одноклубника Мирлинда Даку в московский «Спартак».

— Многие вспоминают политическую историю с Даку на Евро. Говорят, что в «Рубине» из-за этой истории с ребятами из бывшей Югославии проблем не было.

— Да-да. Даку — вообще нормальный тип (улыбается)! Он хорошо влился в коллектив. И по ходу всей нашей работы он проявил себя только как хороший человек. Положительный, позитивный. Даже после той ситуации было всё нормально по атмосфере. Проблем не было. Думаю, что он может добавить азарта раздевалке, — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на Евро-2024 Даку после матча между Албанией и Хорватией (2:2) выкрикивал в мегафон оскорбительные заряды против Северной Македонии и Сербии.