15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Безруков: Даку — нормальный тип! Проблем после кричалки на Евро в «Рубине» не было

Безруков: Даку — нормальный тип! Проблем после кричалки на Евро в «Рубине» не было
Комментарии

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков высказался о переходе экс-одноклубника Мирлинда Даку в московский «Спартак».

— Многие вспоминают политическую историю с Даку на Евро. Говорят, что в «Рубине» из-за этой истории с ребятами из бывшей Югославии проблем не было.
— Да-да. Даку — вообще нормальный тип (улыбается)! Он хорошо влился в коллектив. И по ходу всей нашей работы он проявил себя только как хороший человек. Положительный, позитивный. Даже после той ситуации было всё нормально по атмосфере. Проблем не было. Думаю, что он может добавить азарта раздевалке, — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на Евро-2024 Даку после матча между Албанией и Хорватией (2:2) выкрикивал в мегафон оскорбительные заряды против Северной Македонии и Сербии.

Материалы по теме
Трансфер Даку — сильный ход «Спартака» на пути к трофеям. Не только на словах
Трансфер Даку — сильный ход «Спартака» на пути к трофеям. Не только на словах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android