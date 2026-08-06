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«ПСЖ» интересуется защитником «Челси» стоимостью € 88 млн — The Sun

«ПСЖ» интересуется защитником «Челси» стоимостью € 88 млн — The Sun
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«Пари Сен‑Жермен» рассматривает возможность трансфера защитника «Челси» и сборной Франции Мало Гюсто, сообщает The Sun.

По информации источника, «Челси» установил ценник на правого защитника в размере £ 75 млн (€ 88 млн). В то же время «Манчестер Сити» также остаётся в числе претендентов на подписание игрока. Однако руководство «горожан» не планирует платить за Гюсто указанную сумму.

В минувшем сезоне-2025/2026 Мало Гюсто принял участие в восьми матчах за клуб и отдал одну результативную передачу. На портале Transfermarkt стоимость защитника составляет € 35 млн.

В составе сборной Франции Гюсто дошёл до полуфинала чемпионата мира по футболу 2026 года.

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