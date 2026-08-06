«Динамо» Киев — «Карабах»: стартовые составы команд на матч Лиги конференций

Сегодня, 6 августа, состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся украинское «Динамо» Киев и азербайджанский «Карабах». Команды будут играть на стадионе «Арена Люблин» в Люблине (Польша). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Мортеном Крогом (Дания). Начало игры — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Динамо» Киев: Суркис, Сыч, Кендзёра, Михавко, Дубинчок, Бражко, Лонвейк, Рубчинский, Герреро, Редушко, Пономаренко

«Карабах»: Кохальски, Силва, Варконьи, Макрецкис, Джафаргулиев, Муаддиб, Сефас, Бикальо, Янкович, Кащук, Зубир

«Динамо» (57) заняло четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Украины сезона-2025/2026. Чемпионом страны стал «Шахтёр» (72). «Карабах» (69) стал вторым в чемпионате Азербайджана, первое место занял «Сабах» (78).