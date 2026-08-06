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Канчельскис скептически отнёсся к трансферу Даку в «Спартак»

Канчельскис скептически отнёсся к трансферу Даку в «Спартак»
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказал скептическое отношение к трансферу нападающего Мирлинда Даку в московский «Спартак». Сегодня, 6 августа, красно-белые официально объявили о переходе албанца из казанского «Рубина».

«Даку однозначно является потерей для «Рубина». Много футболистов приходили в «Спартак». Кому-то удавалось вписаться, кому-то — нет. Примет ли его команда? Как он будет чувствовать себя в новом клубе? Тоже нужно время. Надо посмотреть, как его будет использовать Карседо. В любом случае для «Рубина» это потеря, а для «Спартака» — неизвестно. Правильный ли выбор сделали или нет. Время покажет», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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