Касинтура получил двухматчевую дисквалификацию за удар локтем по Зобнину

Полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура пропустит 3-й тур Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги из-за полученной красной карточки во 2-м туре соревнования. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

Хавбек грозненцев был удалён в матче со «Спартаком» (1:2) за удар локтем капитана красно-белых Романа Зобнина. Касинутра получил красную карточку после вмешательства VAR. Решением КДК РФС анголец дисквалифицирован на две игры. Отметим, что Касинутра стал автором единственного гола «Ахмата» в той встрече, реализовав пенальти.

В 3-м туре «Ахмат» сыграет с «Факелом». Матч состоится 10 августа и пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже.