15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Касинтура получил двухматчевую дисквалификацию за удар локтем по Зобнину

Касинтура получил двухматчевую дисквалификацию за удар локтем по Зобнину
Комментарии

Полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура пропустит 3-й тур Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги из-за полученной красной карточки во 2-м туре соревнования. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

Хавбек грозненцев был удалён в матче со «Спартаком» (1:2) за удар локтем капитана красно-белых Романа Зобнина. Касинутра получил красную карточку после вмешательства VAR. Решением КДК РФС анголец дисквалифицирован на две игры. Отметим, что Касинутра стал автором единственного гола «Ахмата» в той встрече, реализовав пенальти.

В 3-м туре «Ахмат» сыграет с «Факелом». Матч состоится 10 августа и пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже.

Материалы по теме
В «Ахмате» сообщили о приостановке трансферного бана со стороны ФИФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android