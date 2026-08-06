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«Это никого не касается». Компани отказался комментировать обвинения в адрес Майкла Олисе

«Это никого не касается». Компани отказался комментировать обвинения в адрес Майкла Олисе
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани не стал комментировать обвинения в адрес вингера Майкла Олисе. Ранее бывшая девушка футболиста обвинила его в равнодушии к их дочери, отметив, что сторона игрока предложила незначительную сумму алиментов.

«Эта тема никогда не была для меня предметом обсуждения. А всё остальное — личная жизнь есть личная жизнь. Это никого не касается. Сейчас он в отпуске, и он его заслуживает», — приводит слова Компани Bayern & Germany в соцсети.

Майкл Олисе подписал контракт с «Баварией» летом 2024 года, перейдя из «Кристал Пэлас». В минувшем сезоне французский вингер отметился 15 голами и 21 результативной передачей в 32 матчах Бундеслиги.

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