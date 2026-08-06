15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Теперь вы увидите, как в России любят футбол». Даку — о словах Рахимова про «Спартак»

«Теперь вы увидите, как в России любят футбол». Даку — о словах Рахимова про «Спартак»
Комментарии

Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку рассказал, как бывший тренер «Рубина» и экс-футболист красно-белых Рашид Рахимов настраивал команду перед матчем с московским клубом.

— Даже в Казани казалось, что «Спартак» играет дома.
— В первый раз я этому удивился. Не думал, что это будет настолько заметно. Но когда впервые увидел подобное, то спросил у российских ребят в «Рубине»: «Это что вообще?!» Никогда в карьере не видел такого. «Спартак» был в гостях, но мы словно играли в Москве. Как я уже сказал, такие моменты сразу показывают, что это очень большой клуб.

— Рашид Рахимов, который приглашал тебя в «Рубин», два раза становился чемпионом России со «Спартаком».
— У нас отличные отношения с Рашидом. И когда мы были в «Рубине», он часто рассказывал мне истории о «Спартаке». Объяснял, каково это — играть за такие большие команды. Перед первым матчем со «Спартаком» он сказал всем легионерам: «Только теперь вы увидите, как в России любят футбол. И как фанаты «Спартака» без ума от своей команды», — приводит слова Даку официальный сайт красно-белых.

Материалы по теме
Трансфер Даку — сильный ход «Спартака» на пути к трофеям. Не только на словах
Трансфер Даку — сильный ход «Спартака» на пути к трофеям. Не только на словах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android