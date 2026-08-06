«Теперь вы увидите, как в России любят футбол». Даку — о словах Рахимова про «Спартак»

Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку рассказал, как бывший тренер «Рубина» и экс-футболист красно-белых Рашид Рахимов настраивал команду перед матчем с московским клубом.

— Даже в Казани казалось, что «Спартак» играет дома.

— В первый раз я этому удивился. Не думал, что это будет настолько заметно. Но когда впервые увидел подобное, то спросил у российских ребят в «Рубине»: «Это что вообще?!» Никогда в карьере не видел такого. «Спартак» был в гостях, но мы словно играли в Москве. Как я уже сказал, такие моменты сразу показывают, что это очень большой клуб.

— Рашид Рахимов, который приглашал тебя в «Рубин», два раза становился чемпионом России со «Спартаком».

— У нас отличные отношения с Рашидом. И когда мы были в «Рубине», он часто рассказывал мне истории о «Спартаке». Объяснял, каково это — играть за такие большие команды. Перед первым матчем со «Спартаком» он сказал всем легионерам: «Только теперь вы увидите, как в России любят футбол. И как фанаты «Спартака» без ума от своей команды», — приводит слова Даку официальный сайт красно-белых.