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«Никогда не лез корректировать мою работу». Каррера — о взаимоотношениях с Федуном

«Никогда не лез корректировать мою работу». Каррера — о взаимоотношениях с Федуном
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Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился воспоминаниями о работе в клубе и взаимоотношениях с бывшим владельцем команды Леонидом Федуном. Каррера работал в «Спартаке» с июня 2016 года по октябрь 2018 года. Федун был владельцем столичного клуба с 2004 года и до августа 2022 года.

«С Федуном у нас были дружеские отношения. Если что-то шло не так, он говорил мне, я говорил ему, но не выходя за рамки.

Наша работа — это работа одиночки. Не должно быть никаких внешних помех. Президент должен быть президентом, спортивный директор — спортивным директором, и они не должны вмешиваться в тренерскую ментальность. Если я буду ошибаться, то ошибаться только за счёт именно своих решений.

Федун всегда соблюдал дистанцию, он всегда был на своём месте. Мог написать SMS, но никогда не лез корректировать мою работу», — сказал Каррера в видео на YouTube-канале Fonbet.

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