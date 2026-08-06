15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы были единым целым». Массимо Каррера — о чемпионском сезоне «Спартака»

«Мы были единым целым». Массимо Каррера — о чемпионском сезоне «Спартака»
Комментарии

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что за время его работы в клубе команда смогла стать семьёй. Специалист возглавлял красно-белых с июня 2016 года по октябрь 2018 года. В сезоне-2016/2017 «Спартак» стал чемпионом России.

«Может быть, больше, чем тактику, я дал идею. Были игроки, которые умели играть в футбол. И я смог создать команду, которая стала семьёй. Я называл её семьёй, потому что каждый играл друг за друга. Если ты не мог бежать, я бежал за тебя, потому что, если не смогу я, побежишь ты. Это и был ключевой фактор.

Все были участниками одного проекта. Сейчас модно говорить «мы», а тогда это было по-настоящему. Мы говорили: «Мы сильны», а не «я силён». Мы были единым целым. Когда получается создать такую группу, такую семью, можно играть против любой команды. Можно идти против всех, потому что у тебя есть силы, внутри ты как танк.

Ничто тебя не разрушит. Это и была та волшебная химическая формула, которую я смог передать. Тактически и технически они были на высоте. Возможно, я дал какие-то идеи и направления. Просто привнёс новые краски в их игру», — сказала Каррера в видео на YouTube-канале Fonbet.

Материалы по теме
«Никогда не лез корректировать мою работу». Каррера — о взаимоотношениях с Федуном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android