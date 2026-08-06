Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился размышлениями о подходе к работе с креативными футболистами и тактике против сильных соперников. Каррера работал в столичном клубе с июня 2016 года по октябрь 2018 года.

— Я уверен, что игрокам, которые могут придумать что-то нестандартное, нужно давать свободу. Когда ты играешь в атаке, твоё качество творит чудеса. Как это делал Квинси. Когда мяч был у него, он заставлял накрывать себя двумя защитниками: бил и правой, и левой ногой. Его порой было сложно удержать.

Нельзя сажать таких игроков в клетку. Им нужны пространство и свобода. Они видят футбол по-своему. Ты можешь дать идеи, подсказать, где лучше занять позицию, но, когда мяч у него, важна выдумка игрока, его фантазия.

— Ты играл в Серии А против многих хороших футболистов. Как бы ты действовал против Промеса?

— Думаю, ему нельзя было бы давать разворачиваться. Нужно было играть очень плотно и заставлять действовать спиной к воротам. Если дать ему развернуться, он был слишком быстрым, — сказал Каррера в видео на YouTube-канале Fonbet.