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Бериша: внимательно слежу за «Ахматом», у них отличный главный тренер

Бериша: внимательно слежу за «Ахматом», у них отличный главный тренер
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Бывший форвард и капитан «Ахмата» Бернард Бериша высказался об игре грозненцев под руководством Станислава Черчесова.

«Я внимательно слежу за «Ахматом». У меня много друзей в этом клубе. Недавно мне посчастливилось пообщаться с легендой команды Ризваном Уциевым, которому я пожелал крепкого здоровья и дальнейших достижений. У «Ахмата» отличный главный тренер, и я искренне желаю клубу всяческих успехов в новом сезоне», — сказал Бериша в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

На старте сезона «Ахмат» набрал одно очко за два тура Российской Премьер-Лиги и занимает 11-е место в турнирной таблице.

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