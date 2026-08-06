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«Пока это не моя забота». Тренер «Баварии» Компани — об инициативе Инфантино

«Пока это не моя забота». Тренер «Баварии» Компани — об инициативе Инфантино
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал ситуацию с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Ранее сообщалось, что Инфантино предложил выделить в отдельную коммерческую компанию управление доходами от турниров (права на трансляции, спонсорство, билеты), а затем продать внешним инвесторам до 20% её акций. ФИФА оценивала общую стоимость структуры примерно в $ 20 млрд и рассчитывала привлечь до $ 4,2 млрд. Данная инициатива вызвала резкий резонанс, и Инфантино отказался от этой идеи.

«У меня, безусловно, есть чёткое мнение на этот счёт. Но с началом предсезонной подготовки это не в центре моего внимания. У меня нет времени читать газеты. Пока это не моя забота. Но если вокруг столько разговоров и дискуссий — значит, что‑то происходит. Я не хочу высказываться просто ради слов. Прежде чем что‑то сказать, я хочу подробнее изучить ситуацию», — приводит слова Компани Bayern & Germany в соцсети.

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