«Пока это не моя забота». Тренер «Баварии» Компани — об инициативе Инфантино

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал ситуацию с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Ранее сообщалось, что Инфантино предложил выделить в отдельную коммерческую компанию управление доходами от турниров (права на трансляции, спонсорство, билеты), а затем продать внешним инвесторам до 20% её акций. ФИФА оценивала общую стоимость структуры примерно в $ 20 млрд и рассчитывала привлечь до $ 4,2 млрд. Данная инициатива вызвала резкий резонанс, и Инфантино отказался от этой идеи.

«У меня, безусловно, есть чёткое мнение на этот счёт. Но с началом предсезонной подготовки это не в центре моего внимания. У меня нет времени читать газеты. Пока это не моя забота. Но если вокруг столько разговоров и дискуссий — значит, что‑то происходит. Я не хочу высказываться просто ради слов. Прежде чем что‑то сказать, я хочу подробнее изучить ситуацию», — приводит слова Компани Bayern & Germany в соцсети.