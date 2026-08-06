«Динамо» Киев — «Карабах»: Матвей Пономаренко открыл счёт на 10-й минуте

В эти минуты идёт первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встречаются украинское «Динамо» Киев и азербайджанский «Карабах». Команды играют на стадионе «Арена Люблин» в Люблине (Польша). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Мортеном Крогом (Дания). Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию матча.

Счёт в матче открыл нападающий украинской команды Матвей Пономаренко на 10-й минуте.

«Динамо» (57) заняло четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Украины сезона-2025/2026. Чемпионом страны стал «Шахтёр» (72). «Карабах» (69) стал вторым в чемпионате Азербайджана, первое место занял «Сабах» (78).