Попов: «Рубин» без Даку будет бороться за место в пятёрке лидеров РПЛ

Бывший игрок казанского «Рубина» Алексей Попов оценил перспективы команды в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге после ухода нападающего Мирлинда Даку в московский «Спартак». Сегодня, 6 августа, красно-белые официально объявили о трансфере албанца.

«Для «Рубина» уход Даку — потеря. Но весна показала, что команда и без него хорошо играла. Если выстроить правильный командный футбол, «Рубин» будет бороться за место в пятёрке лидеров РПЛ. Но сейчас не думаю, что он сможет бороться за медали так, как с Даку», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После двух туров РПЛ «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице. Команда набрала три очка в двух матчах.