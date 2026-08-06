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«Барселона» практически отказалась от трансфера Альвареса — Моретто

«Барселона» практически отказалась от трансфера Альвареса — Моретто
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«Барселона» практически отказалась от идеи подписать нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса. Об этом сообщил журналист Маттео Моретто. Ранее форвард заявлял о желании покинуть мадридский клуб.

«Барса» изучает другие возможные опции, и, если не случится ничего экстраординарного, Альварес не перейдёт в каталонский клуб», — сказал Моретто в прямом эфире Marca Transfer.

В сезоне-2025/2026 26-летний нападающий провёл 49 матчей во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал девять голевых передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 120 млн. Контракт игрока с испанским клубом рассчитан до лета 2030 года.

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