«Барселона» практически отказалась от трансфера Альвареса — Моретто

«Барселона» практически отказалась от идеи подписать нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса. Об этом сообщил журналист Маттео Моретто. Ранее форвард заявлял о желании покинуть мадридский клуб.

«Барса» изучает другие возможные опции, и, если не случится ничего экстраординарного, Альварес не перейдёт в каталонский клуб», — сказал Моретто в прямом эфире Marca Transfer.

В сезоне-2025/2026 26-летний нападающий провёл 49 матчей во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал девять голевых передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 120 млн. Контракт игрока с испанским клубом рассчитан до лета 2030 года.