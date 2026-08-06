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«ПСЖ» подписал полузащитника Магнеса Аклиуша из «Монако»

«ПСЖ» подписал полузащитника Магнеса Аклиуша из «Монако»
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«ПСЖ» объявил о трансфере полузащитника Магнеса Аклиуша из «Монако». Контракт с футболистом рассчитан до 2031 года. Хавбек будет выступать под 11-м номером.

Ранее в СМИ появлялась информация, что парижский клуб заплатит за переход футболиста сборной Франции € 50 млн.

Аклиуш является воспитанником «Монако». За основную команду он выступал с лета 2022 года. В минувшем сезоне он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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