«ПСЖ» подписал полузащитника Магнеса Аклиуша из «Монако»

«ПСЖ» объявил о трансфере полузащитника Магнеса Аклиуша из «Монако». Контракт с футболистом рассчитан до 2031 года. Хавбек будет выступать под 11-м номером.

Ранее в СМИ появлялась информация, что парижский клуб заплатит за переход футболиста сборной Франции € 50 млн.

Аклиуш является воспитанником «Монако». За основную команду он выступал с лета 2022 года. В минувшем сезоне он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.