Канчельскис: Батракову надо ехать в «Галатасарай» — это великий и большой клуб Европы

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай».

«Галатасарай» — очень большой клуб. Я три раза играл в Лиге чемпионов против этой команды и ощутил на себе всё это, когда были матчи в Стамбуле. Это великий и большой клуб для Турции и Европы тоже. Батракову надо попробовать и ехать туда. Кто бы что ни говорил, что в Турции не тот чемпионат. Стартанёт он там, а потом может перейти в другую команду — в Италии или Англии. Почему нет? Я только за.

Что ему светит в «Локомотиве»? Это только заработная плата. В Европе таких зарплат нет. А в «Локомотиве» есть свои плюсы, но больше минусов. Сборная не играет на чемпионатах мира и Европы, в Лиге чемпионов тоже не играем. А «Галатасарай» выступает в еврокубках — это большой плюс. Буду рад, если Батраков перейдёт в «Галатасарай». Будем переживать за него, если он там окажется», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Батраков — воспитанник системы «Локомотива». За первую команду он провёл 81 матч, забил 33 гола и сделал 23 результативные передачи.