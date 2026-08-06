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«Ещё один шаг вместе». Джику — о победе «Спартака» над «Оренбургом» в Кубке

«Ещё один шаг вместе». Джику — о победе «Спартака» над «Оренбургом» в Кубке
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Защитник московского «Спартака» Александер Джику прокомментировал победу над «Оренбургом» (5:1) в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Отметим, что в этой встрече он впервые вывел игроков красно-белых на поле с капитанской повязкой.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Солари – 26'     2:0 Угальде – 33'     3:0 Угальде – 52'     4:0 Умяров – 79'     4:1 Голыбин – 81'     5:1 Полех – 84'    

«Отличная домашняя победа! Спасибо всем болельщикам, которые пришли поддержать нас, мы чувствовали вашу энергию. Ещё один шаг вместе… В стиле «Спартака», — написал Джику в социальной сети Х.

Следующий матч в Кубке России красно-белые проведут с «Рубином». Встреча состоится 19 августа на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В группе А, помимо «Спартака», «Оренбурга» и казанского клуба, выступает «Родина».

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