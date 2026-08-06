Киевское «Динамо» минимально обыграло «Карабах» в матче Лиги конференций

Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встречались украинское «Динамо» Киев и азербайджанский «Карабах». Команды играли на стадионе «Арена Люблин» в Люблине (Польша). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мортеном Крогом (Дания). Победу в матче со счётом 1:0 одержали бело-голубые.

Единственный гол в матче забил нападающий украинской команды Матвей Пономаренко на 10-й минуте. Во втором тайме на 88-й минуте защитник «Карабаха» Чебраил Макрецкис получил красную карточку.

Ответная встреча команд пройдёт через неделю, 13 августа.

«Динамо» (57) заняло четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Украины сезона-2025/2026. Чемпионом страны стал «Шахтёр» (72). «Карабах» (69) стал вторым в чемпионате Азербайджана, первое место занял «Сабах» (78).