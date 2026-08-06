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Экс-игрок «Ахмата» Бериша: пожелал Даку удачи. Он поможет «Спартаку» в борьбе за титул

Экс-игрок «Ахмата» Бериша: пожелал Даку удачи. Он поможет «Спартаку» в борьбе за титул
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Бывший форвард и капитан «Ахмата» Бернард Бериша высказался о трансфере нападающего Мирлинда Даку в московский «Спартак». Сегодня, 6 августа, красно-белые официально объявили о переходе албанца из казанского «Рубина». Форвард заключил трёхлетний контракт со «Спартаком».

«Могу сказать, что для «Спартака» это удачный трансфер, потому что у Даку есть все необходимые качества. Я считаю, что он попал в хорошую команду и сможет помочь ей в борьбе за титул — это самое главное для «Спартака». Даку — один из лучших нападающих в России. Я писал ему с пожеланиями удачи», — сказал Бериша в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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