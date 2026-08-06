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«Огромный повод для гордости». Магнес Аклиуш — о переходе в «ПСЖ»

«Огромный повод для гордости». Магнес Аклиуш — о переходе в «ПСЖ»
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Полузащитник Магнес Аклиуш, перешедший из «Монако» в «Пари Сен-Жермен», поделился эмоциями после подписания контракта с парижским клубом. Сегодня, 6 августа, «ПСЖ» объявил о трансфере хавбека. Контракт с футболистом рассчитан до 2031 года.

«Подписание контракта с «Пари Сен‑Жермен» — огромный повод для гордости. Я вырос в парижском регионе, и переход в такой престижный клуб очень много значит для меня и моей семьи. Хочу поблагодарить президента Нассера Аль‑Хелаифи, Луиша Кампуша и Луиса Энрике за оказанное мне доверие, а также всех, кто поддерживал меня на этом пути. Не могу дождаться, когда надену эту футболку, продолжу развиваться в этом великом клубе и отдам все силы, чтобы достойно представлять «Пари Сен‑Жермен» перед нашими болельщиками», — приводит слова Аклиуша официальный сайт «ПСЖ».

Аклиуш является воспитанником «Монако». За основную команду он выступал с лета 2022 года. В минувшем сезоне он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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