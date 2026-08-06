Винисиус продлил контракт с «Реалом» до 2032 года — журналист Альварес

Бразильский нападающий Винисиус Жуниор договорился о новом контракте с мадридским «Реалом», соглашение рассчитано до 2032 года. Об этом сообщает журналист Пепе Альварес в социальной сети X.

Ранее появилась информация, что в Винисиусе заинтересован лондонский «Арсенал». Сообщалось, что «канониры» готовы будут сделать предложение «сливочным», если испанскому клубу не удастся договориться с вингером о новом контракте.

Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года. В мадридский клуб футболист перешёл из бразильского «Фламенго» за € 45 млн. В минувшем сезоне он провёл 53 матча за «Реал», на его счету 22 гола и 14 результативных передач.