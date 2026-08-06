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«Тяжело после долгого отпуска». Сафонов — после поражения «ПСЖ» от «Мальорки»

«Тяжело после долгого отпуска». Сафонов — после поражения «ПСЖ» от «Мальорки»
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Российский голкипер «Пари Сен‑Жермен» Матвей Сафонов поделился впечатлениями после товарищеского матча с «Мальоркой», в котором парижский клуб уступил со счётом 0:3. Вратарь провёл на поле первый тайм и пропустил два мяча.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 августа 2026, среда. 22:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка, Испания
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Лувумбу – 21'     2:0 Вирхили – 40'     3:0 Раильо – 51'    

«Первый товарищеский матч в этом сезоне. Тяжело после долгого отпуска, особенно физически, это стало заметно уже на разминке.

Отыграл 45 минут. Лично для меня даже за тайм очень много информации для разбора. Так что продолжаем работать. Восьмого числа: «Манчестер Юнайтед», — написал Сафонов в телеграм-канале.

Сафонов играет за «ПСЖ» с 2024 года. С клубом российский вратарь выиграл два чемпионата, Кубок и Суперкубок Франции, две Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок ФИФА.

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