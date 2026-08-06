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Попов: фанаты «Спартака» могут возмущаться трансферу Даку, но победит всё равно клуб

Попов: фанаты «Спартака» могут возмущаться трансферу Даку, но победит всё равно клуб
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Бывший игрок казанского «Рубина» Александр Попов высказался о трансфере Мирлинда Даку в московский «Спартак» и реакции болельщиков на этот переход. Сегодня, 6 августа, красно-белые официально объявили о трансфере албанца из казанского «Рубина». Форвард заключил трёхлетний контракт со «Спартаком».

«Сербия — братский народ. «Црвена Звезда» дружит со «Спартаком». А Даку некрасиво себя вёл. Но мы ничего не можем сделать, так же как и с политикой. Крестьяне не могут пойти против бояр. Тут полная ерунда, ничего мы не сможем сделать. Даже если болельщики «Спартака» возмущаются трансфером Даку, это не решит вопрос и не приведёт к тому, что его отчислят. Начнёт забивать — и все сразу же забудут это. Но, естественно, это вызов для Даку и для болельщиков «Спартака». Но победит всё равно клуб — он не будет прислушиваться к болельщикам», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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