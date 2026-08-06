Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о давлении, с которым сталкиваются клубы‑претенденты на титулы, и о своём подходе к работе с командой и болельщиками. Каррера работал в столичном клубе с июня 2016 года по октябрь 2018 года. В сезоне-2016/2017 «Спартак» завоевал чемпионский титул — впервые с 2001 года.

«Да, давление есть и в «Спартаке», и в «Аталанте». Да и в любой другой команде. Оно огромное. Конечно, в клубах, которые претендуют на титулы, его в разы больше. Когда я стал главным тренером, мы сразу встретились с болельщиками на стадионе.

Я сказал им только одно. Они говорили, что хотят победить в дерби, а я ответил, что предпочитаю проиграть дерби, но выиграть чемпионат. И я пообещал, что команда будет уходить с поля в мокрых от пота футболках, будет отдаваться на 100%. Я всегда говорю, главное — эмблема на футболке важнее фамилии на спине. Именно преданность клубу, желание отдать всё за свою команду.

Я сказал это болельщикам, потом мне повезло или я был молодец. И всё в итоге прошло хорошо», — сказал Каррера в видео на YouTube-канале Fonbet.